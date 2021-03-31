16-летнего парня зарезали посреди улицы

В Павлограде посреди улицы зарезали 16-летнего парня. Подозреваемого задержали. Фото: dp.npu.gov.ua

В Павлограде на Днепропетровщине зарезали 16-летнего парня.

Преступление произошел 30 марта около 18:45 на ул. Заводской. К полицейским, которые приехали на другой вызов, подбежал несовершеннолетний. Сообщил, что товарища подрезали. Также парень указал на причастного к преступлению мужчину. Правоохранители отреагировали мгновенно и задержали 42-летнего горожанина. Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

"Между 16-летним парнем и мужчиной возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - рассказали полицейские.

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У задержанного изъяли орудие преступления - нож. Его отправили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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