15-летнюю школьницу избили ночью сверстники

На Донетчине двое девочек-подростков избили 15-летнюю подругу. Все обстоятельства устанавливают полицейские. Фото: npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области двое девушек-подростков жестоко избили 15-летнюю подругу. Школьница с травмами головы попала в больницу.

Происшествие случилось в ночь на 16 мая на ул. Девятой Авиадивизии, 28. Об этом сообщает MRPL.CITY.

Вызов об избиении поступил около полуночи. Пациентку забрали у одного из подъездов, сообщили в Мариупольской станции скорой помощи.

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"Пострадавшая с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей лица госпитализирована в областную больницу", - рассказали медики.

Потерпевшая обратилась в полицию. Там открыли уголовное производство.

В Торецке в Донецкой области 14-летние подростки избили одноклассницу и заставили купаться обнаженной. В результате избиения пострадавшая получила ушибы головы и лица. Причиной расправы стала личная обида. Свои действия несовершеннолетние снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали в соцсети, однако позже удалили.