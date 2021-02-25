15-летний школьник травил учителей на образовательных веб-платформах

В Житомирской области полицейские составили админпротоколы о буллинге в отношении родителей подростка и руководителя учебного заведения. Фото: npu.gov.ua

В Житомирской области 15-летний подросток ради развлечения булил на учебных веб-платформах учителей, предварительно сломав их аккаунты.

Об этом педагоги сообщили своему руководителю, а впоследствии и полицейским, рассказала руководитель подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.

"Происшествие случилось в Житомирском районе. Учителя пожаловались на систематическую травлю через сеть. Кто-то воспользовался их личными паролями для входа на учебные веб-платформы и от имени учителей публиковал оскорбительные комментарии относительно их коллег. Один из педагогов пожаловался директору. Но тот не обратил внимания на ситуацию", - рассказала Наталья Гончарук.

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Учитель, который администрировал веб-платформу, некоторое время удалял оскорбительные комментарии. Однако вместо них появлялись новые. Наконец он проверил информацию, откуда публикуются оскорбления, и передал ее полицейским. Булером оказался ученик этого же учебного заведения. С подростком провели разъяснительную работу. На его мать и директора учебного заведения составили административные протоколы. Им грозит штраф или исправительные работы.

13-летний ученик школы в Ямполе на Сумщине терроризировал учеников и учителей. Профилактические беседы с ним проводились. Однако на них он не реагировал, а даже насмехался. Директор учебного заведения обратилась в полицию.