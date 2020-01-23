15-летний парень выиграл суд против родителей

В Хмельницкой области 15-летний парень лишил отцовства своих мать и отца. Фото - Зик

В Хмельницкой области 15-летний парень лишил отцовства в отношении себя своих мать и отца.

Такое решение по иску парня вынес Полонский районный суд Хмельницкой области, сообщается на сайте Судебная власть Украины.

Кроме того, суд также взыскал с родителей подростка алименты на содержание - по 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия.

Свое решение подать иск парень объяснил тем, что от рождения проживает с бабушкой и дедом. Родители о нем не заботились и не помогали. Кроме того, они ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют его. Слова парня подтвердила его бабушка, с которой подросток живет.

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"Истец считает, что такие действия ответчиков свидетельствуют об уклонении их от выполнения своих родительских обязанностей, поэтому есть все основания для лишения их родительских прав и что такое лишение будет соответствовать его интересам, как ребенка", - говорится в сообщении.

В свою очередь, ответчики не возражали против лишения их родительских прав. Суд пришел к выводу, что мужчина и женщина сознательно уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей, а потому удовлетворил ходатайство юноши.

У Татьяны Шевчук из поселка Верхнячка Черкасской области отбирают 1-летнего сына. Свекровь через суд добивается, чтобы невестку лишили материнских прав.