15 авто столкнулись под Киевом

Фото: mykyivregion.com.ua

15 мая на Житомирской трассе под Киевом произошла авария с участием 15 автомобилей.

Участниками ДТП стали 10 грузовиков и 5 легковых автомобилей. Образовался 5-километровый затор, сообщает сообщество "Киев Оперативный".

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Авария произошла возле села Небелица Макаровского района. Местные жители утверждают, что автомобили столкнулись из-за дымовой завесы, которую устроили фермеры, чтобы уберечь урожай, по информации портала "Моя Киевщина". Таким методом аграрии пытаются защитить растения от заморозков.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

В аварии под Киевом столкнулись 4 грузовика и легковушки BMW и Peugeot. Погибли 4 человека. По предварительным данным, причиной стало резкое ухудшение погодных условий.