14-летний школьник подорвался на снаряде и погиб

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В селе Крупское Золотоношского района Черкасской области 14-летний парень погиб от взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Он пытался разобрать опасный предмет, который нашел.

Трагедия произошла 15 сентября около 19:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате взрыва подросток получил рваные раны руки, живота, туловища. А также политравму, которая оказалась несовместимой с жизнью. Парень нашел снаряд 45 мм и пытался его разобрать, когда был дома один. Он поместил взрывной предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Проверяют обстоятельства и все подробности произошедшего.

В селе Яковенково Балаклейского района Харьковщины 4-летний мальчик погиб от взрыва снаряда, который разбирал с 36-летним отцом. Во время демонтажа снаряда произошло возгорание топливного элемента газового генератора. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте