14 человек отравились в ресторане

На Львовщине произошло массовое отравление. Фото: "Цензор"

14 человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения ресторана в Бориславе Львовской обл.

"В КНП ЛОС "Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" поступило сообщение о госпитализации в течение 11-12 декабря 2019 года в КНП "Центральная городская больница г. Борислава" БГС пациентов с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул", - говорится в сообщении Департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации.

Все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе. Ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.

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Анализы показали, что они отравились сальмонеллой.

14 пострадавших госпитализированы, еще один находится на амбулаторном лечении.

В Николаеве трех дальнобойщиков, которые отравились алкоголем, выписали из больницы. Состояние пострадавших удовлетворительное. Об этом сообщил главный врач БСМП Александр Демьянов.