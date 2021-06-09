В Харькове 13-летнюю девушку нашли мертвой на железнодорожном мосту.

По предварительным данным, ее поразило электротоком, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"8 июня в 21:25 в отдел полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3 поступило сообщение об обнаруженном теле девушки без признаков жизни на мосту у железнодорожного полотна по улице Конотопской. Информация поступила от медиков, по прибытию на место констатировали смерть несовершеннолетней. Установлено, что погибшая в компании еще четырех подростков в возрасте 13-14 лет, залезла на конструкцию железнодорожного моста высотой около 8 метров, где руками коснулась провода линии электропередач. От удара тока девушка сорвалась и упала", - говорится в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua Девушка залезла на конструкцию железнодорожного моста высотой около 8 метров, где руками коснулась провода линии электропередач

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От удара отбросило на землю: подросток погиб из-за селфи

В полиции по факту трагедии открыли уголовное производство.

Следствие продолжается.

В Вышгороде Киевской области 13 мая нашли мертвым 14-летнего парня. Школьник собирался идти в музыкальную школу, но на занятиии так и не появился. На телефонные звонки не отвечал. Мать обратилась в полицию. Его нашли в петле. Перед тем говорил друзьям, что хочет подорвать боевые патроны.