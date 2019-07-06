13-летнюю девочку изнасиловали и убили: первые подробности и фото

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В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита.

Девочка исчезла днем ​​23 июня. Ушла в магазин и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили только через неделю - 29 июня. Мать уверяла, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно. Семья неблагополучная, родители злоупотребляют алкоголем. Поэтому не сразу заметили отсутствие дочери. Об этом сообщил первый заместительглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Родители не сообщали, ибо были заняты распитием алкогольных напитков", - сказал он.

Девочку искали полицейские и волонтеры по всей области. Люди сообщали, что Инну видели в разных населенных пунктах. В частности, как будто была 4 июля в Желтых Водах в компании еще двух девушек. Однако информация не подтвердилась.

5 июля насильника и убийцу задержали, добавил Аброськин. Им оказался 24-летний местный житель. Ранее уже имел судимости. Во время следственных действий он указал, место преступления.

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Ребенка убили недалеко от места, где она пасла коров, говорит Елена Компаниец. Принимала участие в поисках пропавшего ребенка.

"Девочку Инну вчера вечером полицейские нашли убитой недалеко от того места, где она пасла коров. Изверг, который это сделал, приезжий, но жил в деревне. Убил девочку еще 23 июля, тело закопал в лесополосе", - сообщила Елена.

Все обстоятельства преступления устанавливают следователи. Подозреваемому за содеянное грозит пожизненное заключение.

В Ивановке Одесской области после недели поисков нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка исчезла по дороге в школу. В преступлении сознался ее односельчанин и знакомый 22-летний Николай Тарасов. Сказал, что хотел изнасиловать девочку. Но она сопротивлялась. Поэтому убил, чтобы она никому не рассказала о нападении. Тело спрятал: привязал к ногам камни и бросил в 3-метровую выгребную яму уличного туалета.