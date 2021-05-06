13-летнюю девочку изнасиловал 60-летний сосед

На Харьковщине задержали 60-летнего насильника, который скрывался от следствия. Фото: t.me/dkr_npu

На Харьковщине задержали 60-летнего злоумышленника, который в апреле изнасиловал 13-летнюю девочку.

В содеянном он сознался, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Подозреваемый и потерпевшая проживали в одном доме. Мужчина, воспользовавшись отсутствием дома других взрослых и беспомощным состоянием девочки, реализовал свои желания. Когда же узнал, что о содеянном стало известно матери потерпевшей и та обратилась в полицию - начал скрываться", - рассказали оперативники.

Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Киевской области задержали 23-летнего насильника. Его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Она сама заявила о преступлении.