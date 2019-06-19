13-летний мальчик вышел из супермаркета и исчез

Фото: vn.npu.gov.ua

В Винницкой области разыскивают 13-летнего Артура Искандерова из города Хмельник.

18 июня в 13:40 парень вышел из магазина "Сильпо", который находится в Виннице в ТЦ "Скайпарк". После того связи с ним нет, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

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Был одет в майку камуфляжной принта, темно-салатовые шорты до колен с черными цветами, серые кроссовки с розовыми вставками. С собой имел синий рюкзак с надписью "Гарвард".

Кому известна любая информация о местонахождении Артура Искендерова, просьба сообщить в полицию по телефонам: 0934732517, (0432) 59-49-00, 59-49-07 или 102.

В поселке Ивановка Одесской области разыскивают 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня около 14:00 девочка вышла из местного рынка "Привоз", где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу. По дороге исчезла. Дарью круглосуточно ищут полтысячи человек: полицейские, нацгвардийцы, спасатели, волонтеры. Проверяют заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха. На въездах в поселке работают посты полиции, проверяют каждое авто.