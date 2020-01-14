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вторник, 14 января 2020 19:46

12-месячную девочку убила свеча

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В селе Порошково Перечинского района на Закарпатье во время пожара погибла годовалая девочка, которую родители оставили дома со старшей сестрой. Возле постели детей родители оставили зажженную свечу, от которой загорелось.

Трагедия произошла вечером 13 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zak-kor.net
  На Закарпатье во время пожара от свечи погибла годовалая девочка
На Закарпатье во время пожара от свечи погибла годовалая девочка

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"Семья проживает в здании, которое находится в поле, в 400 метрах от населенного пункта. Там отсутствуют какие-либо условия для проживания: нет газа, электроэнергии, водоснабжения. Вечером 29-летний папа и 17-летняя мать ушли из дома. У кровати, где была малолетняя, оставили зажженную свечу, от которой кровать загорелась. Ребенок получил значительные ожоги. Они, вероятно, и стали причиной смерти. Старшая девочка не пострадала", - сказано в сообщении.

Автор: zak-kor.net
  Семья проживает в здании без удобств, расположенном в поле
Семья проживает в здании без удобств, расположенном в поле

Следователи открыли уголовное производство по статье "злостное невыполнение родителями их обязанности, повлекшее тяжкие последствия". Полиция вместе с социальными службами проверяет условия проживания в доме и хочет изъять из семьи другого ребенка.

Появились подробности пожара в многоэтажке в Токмаке на Запорожье, в котором погибли маленькие братишки. По уточненной информации мальчикам было 1,5 и 4 года. Их без сознания вместе с 27-летней матерью нашли в соседской квартире. В их могло загореться от окурка или свечи, поскольку из-за долгов коммунальщики отрезали их жилье от электричества.

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