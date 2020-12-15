12-месячная девочка умерла страшной смертью

На Тернопольщине 12-месячная девочка проглотила полиэтиленовый пакет и умерла. Фото: pixabay.com

На Тернопольщине 12-месячная девочка проглотила полиэтиленовый пакет и умерла.

Трагедия произошла в селе Качановка Подволочисского района, сообщило местное издание "Взгляд".

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Отмечается, что девочка проглотила пакет дома, после чего родители срочно доставили ее в районную больницу. Врачи осмотрели ребенка и отпустили домой. Однако самочувствие девочки ухудшилось еще в тот момент, когда они выезжали из поселка Подволочиск.

Ребенка доставили обратно в больницу машиной скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть.

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