12-летняя роженица отказалась от сына

12-летняя мать, которая родила в Ровно, отказалась от сына. Фото - radiotrek.rv.ua

12-летняя девочка ромской национальности, которая недавно родила сына в Ровенском областном перинатальном центре, отказалась от малыша через врожденный дефект.

Мальчик нуждается в операции. Об этом сообщил руководитель службы по делам детей Андрей Мищеня, передает "Радио Трек".

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Его мама якобы не могла полноценно ухаживать за ребенком, поэтому сразу после выписки поехала домой вместе со своей матерью. Специалисты службы обратились в Береговский район Закарпатской области с письмом. Но оттуда сообщили, что по месту регистрации женщины не появлялись.

Мальчика готовят к переводу в детский дом.

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Роженицу привезли медики со свалки, где живут и работают ее родственники из Закарпатья. Ее доставили уже со схватками, также с ней была ее 27-летняя мать. Роды длились 10 часов. Послеродовых осложнений у юной роженицы не было, чувствовала себя хорошо.