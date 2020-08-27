12-летний парень стал жертвой насильника на пастбище

В Одесской области 23-летний мужчина изнасиловал на пастбище 12-летнего односельчанина: Фото: od.npu.gov.ua

В Иванковском районе Одесской области 12-летнего парня изнасиловал 23-летний односельчанин.

О преступлении сообщила мать пострадавшего, которой тот доверился, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам подростка, все произошло на пастбище, где злоумышленник - его знакомый односельчанин - пас скот. Он несколько раз ударил малого, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, что с ним сделали, пригрозил ему физической расправой и отпустил", - рассказали полицейские.

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Подозреваемый уже имеет судимости за кражи. Его задержали и объявили подозрение в изнасиловании. Вины своей он не отрицает.

Следователи назначили ряд экспертиз. Насильнику грозит до 15 лет за решеткой.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Они познакомились в сети. Подозреваемый предложил подростку встретиться, чтобы отметить праздник. Тогда мужчина заманил ребенка в автомобиль и отвез на свою дачу в Петриковку. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.