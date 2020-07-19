12-летний парень разбился на пляже

Около 3 часов ночи 19 июля в Одессе с обрыва сорвался 12-летний мальчик и упал на камни на пляже.
От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию. А мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", - отметили в полиции.
Обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.
На берегу Днестровского лимана, возле села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области, нашли мертвой 14-летнюю Алину Недову. Девушка разбилась, упав с обрыва. Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружили.
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