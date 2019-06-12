12-летний парень получил пулю в спину в собственном дворе

На Житомирщине лесник стрелял из ружья в своем дворе и попал в спину 12-летнему соседу. Фото - Реальная Украина

Днем 12 июня в Чудновском районе Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил в спину 12-летнему парню.

Выстрел был случайный, сообщил в Facebook начальник областной полиции Вячеслав Печененко.

"К сожалению, трагические события с ранением ребенка, которые произошли в соседней области, очевидно, не стали уроком для взрослых. Сегодня в полдень в полицию поступило сообщение, что в больницу с ранением в спину доставлен 12-летний подросток. По предварительным сведениям, 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе. А попал в парня-соседа. Сейчас состоянием пострадавшего занимаются медики", - написал Печененко.

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Стрелок - работник лесного хозяйства, о происшествии полицейские сообщили Государственное бюро расследований. Продолжаются первоочередные мероприятия по выяснению всех обстоятельств.

5-летнего Кирилла Тлявова похоронили 5 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Он умер в больнице от ранения головы. 31 мая ребенка подстрелили местные полицейские 42-летний Владимир Петровец и Иван Приходько, 31 год. Они в нерабочее время стреляли по банкам во дворе Петровке. Праздновали последний звонок своих детей. Кирилл с товарищами гулял на асфальтированной площадке неподалеку своего дома.