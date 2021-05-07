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пятница, 07 мая 2021 15:17

12-летнего парня обвиняют в собственной смерти. Что ответили в полиции
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В Ивано-Франковской области продолжается следствие по делу о гибели 12-летнего Олега Ярича из села Великая Турья Долинского района. 23 мая 2019 года он на мотоцикле Musstang заезжал в свой двор и его сбил односельчанин на Daewoo Lanos, тогда 20-летний Виталий Крайник. За руль он сел пьяным.

Олега "обвиняют" в собственной гибели. Родственники водителя легковушки на месте аварии перекладывали вещественные доказательства. Во время следственного эксперимента была указана схема, которая нужна для его оправдания, рассказала Gazeta.ua мать погибшего Ольга Ярич. Дело так и не дошло до суда. Его хотят закрыть, убеждена женщина.

12-летний Олег Ярич из села Великая Турья Долинского района Ивано-Франковской области погиб в аварии два года назад. Его сбила легковушка, когда заезжал мотоциклом в собственный двор
Фото: предоставлено Ольгой Ярич
12-летний Олег Ярич из села Великая Турья Долинского района Ивано-Франковской области погиб в аварии два года назад. Его сбила легковушка, когда заезжал мотоциклом в собственный двор
12-летний Олег Ярич из села Великая Турья Долинского района Ивано-Франковской области погиб в аварии два года назад. Его сбила легковушка, когда заезжал мотоциклом в собственный двор
Gazeta.ua направила запрос в областную полицию и получила ответ. Там подтвердили: водитель легковушки был пьян. Но пока его вина в аварии не доказана
Gazeta.ua направила запрос в областную полицию и получила ответ. Там подтвердили: водитель легковушки был пьян. Но пока его вина в аварии не доказана

Gazeta.ua направила запрос в областную полицию, и получила ответ. Там подтвердили: водитель легковушки был пьян. Но пока его вина в аварии не доказана. По делу были назначены и выполнены десяток экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

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"Уголовное производство было открыто 24 мая. Было установлено, что водитель Daewoo Lanos ехал по улице Центральной в направлении села Белеев. Обгонял мотоцикл Musstang. Последний изменил направление движения влево, в результате произошло столкновение и школьник погиб", - говорится в письме.

Водителя, который был за рулем пьяный, не привлекли даже к административной ответственности. Он пользуется автомобилем, продолжает учебу, по словам Ольги Ярич.

В полиции объяснили, что к административной ответственности не привлекали, поскольку идет досудебное расследование. Если будет установлена ​​его вина в ДТП - состояние алкогольного опьянения будет отягчающим обстоятельством.

Олег Ярич не дожил шесть дней до 13-летия. Погиб, когда ехал от парикхмахера и заезжал во двор мотоциклом - 23 мая около 23.15. Сразу после аварии родители водителя легковушки предлагали семье погибшего 200 тыс. грн через адвоката. Но те отказались. Сейчас Ольга Ярич ищет свидетелей аварии.

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