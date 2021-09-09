120 человек освободили из рабства: фото и видео

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские освободили из трудового рабства 120 человек и разоблачили преступников, организовавших в Киеве и в Днепропетровской области торговлю людьми.

Фигуранты предлагали людям якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. Вместо этого заставляли их бесплатно работать по 12-16 ч., рассказал начальник полиции Киева Иван Выгивский.

"Работников подыскивали на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы. Обещали обеспечение жильем, питание и заработную плату от трех до четырех тысяч гривен в месяц. Завербованных на работу доставляли на микроавтобусах в Днепропетровскую область. Расселяли в полуразрушенных домах без надлежащих условий для проживания. Рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Кормили едой из испорченных продуктов, а обещанные деньги им вообще не выплачивали", - рассказал Выгивский.

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Если работник хотел убежать с территории предприятия - угрожали избиением.

"Мы провели 18 обысков по адресам проживания и в автомобилях преступников. Изъяли деньги, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, паспорта и черновики. Из трудового "рабства" полицейские освободили 120 человек. Злоумышленников задержали. Это четверо мужчин и женщина, уроженцы Днепропетровской области. Им 46, 33, 35 и 60 лет", - добавил Выгивский.

Задержанным объявили подозрения. Меры пресечения им выберет суд. Всем грозит до 12 лет за решеткой.

Пострадавших поместили в приют. Им оказывают необходимую помощь.

В Луцке на Волыни судят 60-летнюю Нину Заблотских из села Вербаев. Она держала в трудовом рабстве трех мужчин, по версии следствия. Женщина вину отрицает. Уверяет, что люди приходили работать к ней сами. Считает, что дело против нее сфабриковано. Все обвинения - это клевета конкурентов.