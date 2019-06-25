12 человек отравились в кафе: среди них дети

В поселке Бузовка отравились 12 человек. ФОТО: ЭСПРЕССО

12 человек, из них 3 ребенка с предварительным диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция, средней степени тяжести" были госпитализированы 23-24 июня в Жашковскую центральную районную больницу.

22 июня пострадавшие праздновали день рождения в кафе "Центральное" поселка Бузовка. Всего там было 35 посетителей, передает управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Заведение сейчас проверяют и берут пробы питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов для проведения лабораторных исследований.

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"В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. В частности, заведение не зарегистрирован как мощность оператора рынка, нет необходимых производственных помещений, отсутствуют условия для соблюдения технологии приготовления и хранения готовых блюд, мытье столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, дезинфицирующие средства, объект не подключен к сетям водоснабжения и канализации, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, холодильного и технологического оборудования, инвентаря, не пройдены профилактические медицинские осмотры, гигиеническое обучение персоналом, отсутствуют сопроводительные документы на сырье, пищевые продукты и др.", - говорится в сообщении.

Работу кафе временно приостановили.

Полиция Луганской области начала выяснения обстоятельств массового отравления людей в Рубежном. Там в инфекционное отделение больницы попали 18 человек.