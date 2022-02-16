11-летнюю девочку парализовало после коронавируса

Во Львове после перенесенного коронавируса у 11-летней девочки начали отказывать руки и ноги. Фото: facebook.com/1tmolviv

Во Львове после перенесенного коронавируса у 11-летней Соломии начали отказывать руки и ноги.

Осложнения, которые в мире случаются крайне редко, зафиксировали в детской больнице Первого медобъединения Львова, сообщили врачи в Facebook.

"Covid-19 Соломия перенесла в легкой форме, из симптомов была только потеря обоняния и вкуса. Но уже через несколько недель у ребенка начала сильно болеть голова и она почувствовала затекание и слабость в ногах, а потом и в руках. Через некоторое время не смогла удержать вилку", - рассказали в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

Девочку срочно госпитализировали сразу в реанимацию детской больницы, где она провела две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Черниговщине от коронавируса умер школьник

"Диагноз, который удалось установить ребенку, - острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях с нарушением функций тазовых органов. Это воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, при котором молниеносно поражаются двигательная и чувствительная способность", - говорят медики.

Как выяснили врачи, Covid-19 запустил ложную работу иммунной системы, которая стала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя собственный организм.

Через две недели в реанимации состояние Соломии удалось стабилизировать. Еще месяц ребенок лечился в неврологическом отделении: занималась с реабилитологом, чтобы помешать обездвиживанию суставов, снова училась сидеть и ходить.

После очередного планового осмотра врачи сказали, что болезнь отступила - развитие осложнения приостановили, подвижность ног и рук восстановлена.

Во Львове 17-летний Виктор попал в реанимацию и впал в мозговую кому из-за осложнений после прошедшего бессимптомно коронавируса. Парень попал в районную больницу с ветрянкой, по словам матери Елены Боднарь. И только когда состояние перешло в критическое - обнаружили Covid-19. Он и дал столь серьезное осложнение.