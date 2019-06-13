11-летнего школьника затянуло в водоворот

В Десне в Чернигове утонул 11-летний школьник. Фото - ЧЕline

В реке Десна в Чернигове утонул 11-летний школьник.

Трагедия произошла сегодня, 13 июня, около 15:00 в районе автомобильного моста.



По словам очевидцев, ребенок купался и просто ушел под воду, вероятно затянуло в водоворот, передает Высокий Вал.

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На место сразу вызвали спасателей, которые через 1,5 часа вытащили на поверхность воды тело мальчика.

Этот факт подтвердил представитель ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

Почти сутки на реке Тетерев вблизи села Блидча Иванковского района Киевской области продолжались поиски тел 27-летней женщины и ее 5-летнего сына. Утром, 13 июня спасатели нашли тело погибшей женщины, днем ​​- ее сына.