"11 ножевых" - мужчина пытался зарезать бывшую жену

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В Деснянском районе столицы 40-летний мужчина набросился на бывшую жену, когда она приехала поздравить общую дочь с днем рождения. Пострадавшую с 11-ю ножевыми ранениями госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции.

Нападающий остался ждать правоохранителей на месте совершения преступления. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам заместителя начальника Деснянского управления полиции Александра Косовского, задержанный не смог простить бывшей жене то, что она его бросила.

Женщина находится в реанимационном отделении.

В городе Владимир-Волынский на Волыни двое местных жителей 29 и 30 лет избили знакомого и закопали его живым. Мужчина был в авто с нападавшими. Там его связали и отобрали банковскую карточку, паспорт, сумку с деньгами и вещи.