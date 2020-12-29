В Кременчуге Полтавской области 28 декабря 10-летней девочке петардой оторвало пальцы.
Ребенка доставили в детскую больницу Кременчуга. Ей ампутировали ногтевые фаланги 3-го и 4-го пальцев левой кисти, пишет "Кременчуг Today".
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Петарда взорвалась в руках девочки, когда она была дома. Их купил дядя ребенка.
В Харькове 6-летнюю девочку доставили в больницу с ожогами. Она ухватилась рукой за включенную гирлянду. Ребенок обжег себе руки.
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