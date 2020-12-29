Петарда взорвалась в руках девочки, когда она была дома Фото: ua.112.ua

В Кременчуге Полтавской области 28 декабря 10-летней девочке петардой оторвало пальцы.

Ребенка доставили в детскую больницу Кременчуга. Ей ампутировали ногтевые фаланги 3-го и 4-го пальцев левой кисти, пишет "Кременчуг Today".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8-месячный малыш получил страшные ожоги, когда 3-летний брат поджег одеяло

Петарда взорвалась в руках девочки, когда она была дома. Их купил дядя ребенка.

В Харькове 6-летнюю девочку доставили в больницу с ожогами. Она ухватилась рукой за включенную гирлянду. Ребенок обжег себе руки.