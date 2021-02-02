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вторник, 02 февраля 2021 17:58

10 мин. плавала, как поплавок - мать с сыном провалились под лед

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10 мин. плавала, как поплавок - мать с сыном провалились под лед
Лед на канале был очень тонкий. Фото ГСЧС

2 человек спас главный инженер Черкассытеплокоммунэнерго Николай Джулай. 31 января 70-летняя женщина и ее 45-летний сын провалились под лед на канале в селе Худяки под Черкассами.

"В тот день мы с товарищем ловили рыбу. Он немного посидел и уехал, а я остался. Когда уже собирался домой, увидел в метрах 200 от меня двух людей на льду - мужчину и женщину. Ветер дул в мою сторону. Они совсем не слышали моего крика. Хотя я кричал изо всех сил, чтобы они не шли, потому что лед есть не везде. В местах промоин его не было вообще, а вода была едва покрыта снегом", - рассказал Николай Васильевич.

Вдруг мужчина и женщина провалились под лед.
"Если бы произошло хотя бы на 30 секунд позже, я бы уже уехал. А так увидел, что они ушли под воду вдвоем. Глубина на том месте - от 1,5 до 4 метров. Сразу побежал за веревкой, которая лежала в багажнике. Приблизившись, начал ползти. Мужчина сначала самостоятельно выбрался из полыньи, побежал к матери и снова провалился. Когда я подполз ближе, то он кричал: "Спасай мать, а не меня!" - сказал Джулай.

Если б они провалились хотя бы на 30 секунд позже, я бы уже уехал

Первые его попытки добросить веревку к женщине были неудачными.
"До тех пор пока я бегал и ползал, она уже 10 минут находился в воде. Плавала, как поплавок в лунке. В конце концов я подполз на 1,5 метра к проруби и бросил веревку. Она намотала ее на руку. Однако сразу вытащить женщину лежа на льду было трудно. В конце концов, снова выбрался сын и подполз ко мне. Он уже был крайне обессилен. Пришлось наорать на него, немного матернуться. Мужчина собрал остатки сил, и мы вместе вытащили его мать. Своей машиной отвез в деревню Сагуновка. Они несколько лет назад приехали в село", - рассказал мужчина.

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По прогнозам синоптиков, в середине недели в Черкасской области будет тепло: до +4°С. На выходные морозы усилятся до -9°С.

Автор: Юрий Стригун
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