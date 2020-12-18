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пятница, 18 декабря 2020 11:53

10 человек искалечились на трассе Киев-Чоп

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10 человек, среди них двое детей, получили травмы во время аварии на трассе Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области.

17 декабря около 22.45 там столкнулись микроавтобус Volkswagen Т4 и легковушка Volkswagen Golf, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: lv.dsns.gov.ua
  На Трассе Кииив-Чоп во Львовской области в лоб столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Volkswagen Golf
На Трассе Кииив-Чоп во Львовской области в лоб столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Volkswagen Golf

"34-летний водитель микроавтобуса из Черновцов во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. Последним управлял 47-летний житель Закарпатья", - сказано в сообщении.

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Четырех пострадавших спасателям пришлось извлекать из салонов авто с помощью спецоборудования. Телесные повреждения получили водители транспортных средств, 22-летний пассажир легковушки, житель Закарпатья. А также 7 пассажиров микроавтобуса возрастом 19, 25, 30, 66, 69 лет и двое детей 2,5 и 4 года - жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Все доставлены в больницу. Медики уточняют их диагнозы.

Автор: lv.dsns.gov.ua
  Во время столкновения травмированы 10 человек, среди них двое детей
Во время столкновения травмированы 10 человек, среди них двое детей

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают обстоятельства происшествия.

В городе Иршава на Закарпатье пьяный 26-летний водитель Opel Zafira протаранил Volkswagen Caddy и сбил 3 пешеходов на обочине. 1 погиб, еще 2 травмированы.

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Дата
18
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