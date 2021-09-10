Звезды кино, народная мастерица и певец - кого не стало на этой неделе

6 сентября во своем доме в Париже умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет.

Актер ворвался на экраны в 1950-х. Но особую известность ему принесли фильмы "Человек из Рио" и "На последнем дыхании".

За 50-летнюю карьеру Бельмондо снялся в 80 фильмах.

Кто умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua.

Фото: Reutersl

Американского актера 54-летнего Майкла Кеннета Уильямса нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке 6 сентября. Официальная причина смерти неизвестна. В ряде американских СМИ пишут, что причиной смерти могла стать передозировка героином или фентанилом.

Кеннет Уильямс прославился благодаря сериалу HBO "Провода", в котором сыграл грабителя, специализировавшегося на задержании наркоторговцев в Балтиморе. В течение 2002-2008 годов вышло пять сезонов криминального триллера.

Актер также известен по роли Чалки Уайта в сериале "Подпольная империя".

6 сентября умерла украинская мастерица художественной вышивки Слава Лукив. Ей было 73 года.

Мастерица создавала работы в техниках: качалочка, крестик, мережка через чисницу с настилом и прутиком, наличник, вышивка росписью, соловьиные глазки, вырезание. Некоторые изделия вышивальщицы хранятся в Тернопольском краеведческом музее, а также в частных коллекциях в Украине и за рубежом.

Американский актер и стендап-комик Арт Метрано, получивший известность благодаря роли капитана Эрни Маузера в двух частях "Полицейской академии", умер в возрасте 84 лет.

Актер ушел из жизни в собственном доме в штате Флорида. Точную причину смерти не называют. Однако отмечают, что Метран умер по естественным причинам.

Также Метрано сыграл в фильме "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", В сериалах "Старкси и Хатч", "Остров фантазий".

В 1989 году Метрано получил травму позвоночника, из-за чего парализовало ногу. Однако это не помешало ему продолжить профессиональную деятельность. Он создал театральное шоу "Случайная комедия Метрано", где выступал в инвалидной коляске.

8 сентября умер украинский певец и музыкант Андрей Грифель. В июне ему исполнилось 36 лет.

В сети коллеги и друзья не могут поверить в то, что его нет. Точная причина смерти музыканта неизвестна. Говорят, что Андрей играл в футбол и просто упал.

Андрей Грифель был женат, воспитывал двух дочерей и сына.

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2 сентября в Хмельницком в последний путь провели Героя Украины Александра Петраковского. Церемония прощания состоялась в воинской части ССО Украины и на площади Независимости в городе Хмельницкий.