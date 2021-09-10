 
Ексклюзивы
1/5
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 10827
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 648
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 396
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3096
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 360
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 531
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 279
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1881
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 270
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
5
5
10
8
Звезды кино, народная мастерица и певец - кого не стало на этой неделе
Звезды кино, народная мастерица и певец - кого не стало на этой неделе
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Умер отец Виталия Козловского
Умер отец Виталия Козловского
Видео
Все видео
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2601
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1449
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1242
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 54
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
пятница, 10 сентября 2021 17:39

Звезды кино, народная мастерица и певец - кого не стало на этой неделе
5

  Комментировать

6 сентября во своем доме в Париже умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет.

Актер ворвался на экраны в 1950-х. Но особую известность ему принесли фильмы "Человек из Рио" и "На последнем дыхании".

За 50-летнюю карьеру Бельмондо снялся в 80 фильмах.

Кто умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua.

Французький актор Жан-Поль Бельмондо зіграв близько 100 ролей у кіно й 40 - у театрі
Фото: Reutersl
Майкл К. Уильямс был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке в понедельник
Умер американский актер Арт Метрано
Внезапно умер украинский музыкант Андрей Грифель
6 сентября умерла украинская мастерица художественной вышивки Слава Лукив

Американского актера 54-летнего Майкла Кеннета Уильямса нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке 6 сентября. Официальная причина смерти неизвестна. В ряде американских СМИ пишут, что причиной смерти могла стать передозировка героином или фентанилом.

Кеннет Уильямс прославился благодаря сериалу HBO "Провода", в котором сыграл грабителя, специализировавшегося на задержании наркоторговцев в Балтиморе. В течение 2002-2008 годов вышло пять сезонов криминального триллера.

Актер также известен по роли Чалки Уайта в сериале "Подпольная империя".

6 сентября умерла украинская мастерица художественной вышивки Слава Лукив. Ей было 73 года.

Мастерица создавала работы в техниках: качалочка, крестик, мережка через чисницу с настилом и прутиком, наличник, вышивка росписью, соловьиные глазки, вырезание. Некоторые изделия вышивальщицы хранятся в Тернопольском краеведческом музее, а также в частных коллекциях в Украине и за рубежом.

Американский актер и стендап-комик Арт Метрано, получивший известность благодаря роли капитана Эрни Маузера в двух частях "Полицейской академии", умер в возрасте 84 лет.

Актер ушел из жизни в собственном доме в штате Флорида. Точную причину смерти не называют. Однако отмечают, что Метран умер по естественным причинам.

Также Метрано сыграл в фильме "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", В сериалах "Старкси и Хатч", "Остров фантазий".

В 1989 году Метрано получил травму позвоночника, из-за чего парализовало ногу. Однако это не помешало ему продолжить профессиональную деятельность. Он создал театральное шоу "Случайная комедия Метрано", где выступал в инвалидной коляске.

8 сентября умер украинский певец и музыкант Андрей Грифель. В июне ему исполнилось 36 лет.

В сети коллеги и друзья не могут поверить в то, что его нет. Точная причина смерти музыканта неизвестна. Говорят, что Андрей играл в футбол и просто упал.

Андрей Грифель был женат, воспитывал двух дочерей и сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо

2 сентября в Хмельницком в последний путь провели Героя Украины Александра Петраковского. Церемония прощания состоялась в воинской части ССО Украины и на площади Независимости в городе Хмельницкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезды кино, народная мастерица и певец - кого не стало на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 32833
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 13401
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 1 Просмотров: 10827
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
 Просмотров: 7857
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 6426
Некрологи
Из жизни ушел звезда "Полицейской академии"
Из жизни ушел звезда "Полицейской академии" Просмотров: 558
Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта
Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта
 Просмотров: 252
Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви
Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви
 Просмотров: 315
Умер актер из известных уголовных триллеров
Умер актер из известных уголовных триллеров Просмотров: 945
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
5
 Просмотров: 1845
Больше всего комментируют
7
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
6
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
5
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
5
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
4
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
Голосов: 19
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть