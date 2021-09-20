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четверг, 23 сентября 2021 09:01

Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина

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Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина
Фрейд ненавидел музыку. Курил много сигарет. Фото: pixabay

23 сентября 1939 года не стало австрийского психолога Зигмунда Фройда. В возрасте 84 лет он был болен раком гортани. Его личный врач сделал несколько инъекций морфина, от которых тот скончался в 3 ночи. Через три дня Фройда кремировали и похоронили на кладбище Голдерс-Грин в Лондоне.

Отец Зигмунда Фройда был украинского происхождения, родом из Тисменицы на Ивано-Франковщине.

"Я родился 6 мая 1856-го в Фрайберге в Моравии, маленьком городке в нынешней Чехии. Мои родители были евреи, и сам я остаюсь евреем. Из-за преследований в XIV или XV веках семейство перебралось на восток. На протяжении XIX века оно переместилось из Литвы через Галицию к немецкоязычным странам, в Австрию", - вспоминал Фройд.

Гимназию закончил с отличием в 17 лет. Хотел получить военную или политическую карьеру, но через антисемитские настроения и материальные трудности пришлось отказаться от этих намерений. После долгих раздумий в 1873 году он поступил на медицинский факультет Венского университета, хотя и признавался, что в медицине не испытывал ни малейшего интереса.

В 1882-м начал медицинскую практику в главной больнице Вены. В 1884 году изобрел метод окрашивания нервных путей хлоридом золота, но его признали несовершенным. В 1891-м выдали труд Фройда "О афазии", в котором он впервые выступил с аргументированной критикой общепринятой в то время концепции локализации функций мозга в определенных его центрах. Предложил альтернативный функционально-генетический подход к изучению психики и ее физиологических механизмов.

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Фройд ненавидел музыку. Курил много сигарет. В среднем в течение жизни он выкуривал по 21 сигарете в день. И в последние годы жизни из-за болезни значительно ограничивал себя и курил не более одной в день. Панически боялся числа 62 и опоздать на поезд. Обладал феноменальной фотографической памятью, владел латинским, французским, итальянским, греческим и другими языками.

Потеряв большую часть пациентов с началом Первой мировой войны, Зигмунд Фройд возобновил научную деятельность. Следующее десятилетие стало самым плодотворным в его жизни. Он укрепил международный авторитет и популярность как ведущий психоаналитик мира. Но он был бедным, не хватало денег, тяжело пережил смерть дочери Софии от гриппа, стал впадать в депрессию. Она усилилась когда в феврале, когда в 1923 году обнаружили опухоль неба.

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Дата
23
сентября

Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина

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