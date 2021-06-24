"Жена сильно переживала. У нее случился инфаркт" - попрощались с легендарным артистом

Сегодня простились с народным артистом Украины Владимиром Богомазом. Он почти 50 лет проработал на сцене Киевского национального академического театра оперетты. Актера не стало 22 июня на 76-м году.

Театровед Екатерина Морозова поделилась с корреспондентом Gazeta.ua воспоминаниями об артисте.

Автор: Facebook Владимира Богомаза Актера Владимира Богомаза ни стало 22 июня

"Беседовала с ним несколько месяцев назад. Он отмечал день рождения 19 апреля. Звонила поздравить. Уже тогда у него был довольно слабый голос. Вспоминали с ним, как пришел в театр. Он родом из села Пашковка Нежинского района и никогда не мечтал стать артистом" , - рассказывает она.

В театр Богомаз пришел работать 11 марта 1972 года. В следующем году должен был отмечать юбилей - 50 лет на сцене.

"Оперетта - это чрезвычайный жанр. И очень много надо работать над собой. Нужно уметь и танцевать, и петь, еще и рассказывать смешно. Он умел играть комедии, да и вообще был очень разным. Забывал на сцене о том, что он - Богомаз, а становился тем, кого играл. Умел находить философский подтекст. Все же больше к драматическим и трагикомических актерам принадлежал. Сначала, когда только пришел в театр, играл героев оперетты - высоких статных красавцев. Затем он гармонично перешел на характерные роли, которые всегда добавляют колорита спектакле. И вот на этих ролях мог даже перетащить внимание зрителя от героев на сцене. Был очень ярким. Мюзикл "Труффальдино из Бергамо" вообще без него не представляю", - делится Морозова.

Автор: Facebook Владимира Богомаза В театр Богомаз пришел работать 11 марта 1972 года

"Познакомились с Владимиром Ивановичем, когда я пришла писать статью о театре и музыкантах. Он поразил меня своей легкостью, темпераментом, юмором. Много шутил и был очень положительным. Рассказывал мне про оперетту, как важно садиться на полу фрака. И говорил, что все артисты поднимают фрак, чтобы его не смять. Но аристократы никогда так не делали, потому что имели множество тех франков. Такими сценическими приемами делился. Владимир Иванович умел играть и аристократов, и простых богачей", - добавляет она.

Без мужчины осталась жена - главный концертмейстер театра Елена Опанасенко.

"Жена Богомаза очень переживала. Попала в больницу с инфарктом. Они отдали всю жизнь театра. Вместе воспитывали двух прекрасных дочерей: Викторию и Анну", - рассказывает театровед.

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"Долгие годы он боролся с болезнью. Ему провели сложную операцию. Затем случился инсульт и Владимир Иванович попал в кому. Два дня назад его не стало", - отмечает подруга семьи Наталья Маринич.

Владимир Богомаз родился 19 апреля 1946 года в селе Пашковка Нежинского района Черниговской области. Учился в Нежинском профессиональном колледже культуры и искусств имени Марии Заньковецкой. В Киевском национальном академическом театре оперетты работал с 1972 года. Богомазу присвоили звание заслуженного артиста Украины в 1994 году. А в 2008 году - народного артиста Украины.