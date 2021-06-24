"Жена сильно переживала. У нее случился инфаркт" - попрощались с легендарным артистом

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 261
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1206
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 243
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 630
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1782
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 738
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 162
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 558
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
18
4
4
6
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
В авиакатастрофе погиб &quot;Тарзан&quot; - актер Джо Лара
В авиакатастрофе погиб "Тарзан" - актер Джо Лара
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Видео
Все видео
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Не стало первого исполнителя песни "Два кольори"
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 819
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 738
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 162
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1458
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 513
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 13:07

"Жена сильно переживала. У нее случился инфаркт" - попрощались с легендарным артистом

  Комментировать

Сегодня простились с народным артистом Украины Владимиром Богомазом. Он почти 50 лет проработал на сцене Киевского национального академического театра оперетты. Актера не стало 22 июня на 76-м году.

Театровед Екатерина Морозова поделилась с корреспондентом Gazeta.ua воспоминаниями об артисте.

Автор: Facebook Владимира Богомаза
  Актера Владимира Богомаза ни стало 22 июня
Актера Владимира Богомаза ни стало 22 июня

"Беседовала с ним несколько месяцев назад. Он отмечал день рождения 19 апреля. Звонила поздравить. Уже тогда у него был довольно слабый голос. Вспоминали с ним, как пришел в театр. Он родом из села Пашковка Нежинского района и никогда не мечтал стать артистом" , - рассказывает она.

В театр Богомаз пришел работать 11 марта 1972 года. В следующем году должен был отмечать юбилей - 50 лет на сцене.

"Оперетта - это чрезвычайный жанр. И очень много надо работать над собой. Нужно уметь и танцевать, и петь, еще и рассказывать смешно. Он умел играть комедии, да и вообще был очень разным. Забывал на сцене о том, что он - Богомаз, а становился тем, кого играл. Умел находить философский подтекст. Все же больше к драматическим и трагикомических актерам принадлежал. Сначала, когда только пришел в театр, играл героев оперетты - высоких статных красавцев. Затем он гармонично перешел на характерные роли, которые всегда добавляют колорита спектакле. И вот на этих ролях мог даже перетащить внимание зрителя от героев на сцене. Был очень ярким. Мюзикл "Труффальдино из Бергамо" вообще без него не представляю", - делится Морозова.

Автор: Facebook Владимира Богомаза
  В театр Богомаз пришел работать 11 марта 1972 года
В театр Богомаз пришел работать 11 марта 1972 года

"Познакомились с Владимиром Ивановичем, когда я пришла писать статью о театре и музыкантах. Он поразил меня своей легкостью, темпераментом, юмором. Много шутил и был очень положительным. Рассказывал мне про оперетту, как важно садиться на полу фрака. И говорил, что все артисты поднимают фрак, чтобы его не смять. Но аристократы никогда так не делали, потому что имели множество тех франков. Такими сценическими приемами делился. Владимир Иванович умел играть и аристократов, и простых богачей", - добавляет она.

Без мужчины осталась жена - главный концертмейстер театра Елена Опанасенко.

"Жена Богомаза очень переживала. Попала в больницу с инфарктом. Они отдали всю жизнь театра. Вместе воспитывали двух прекрасных дочерей: Викторию и Анну", - рассказывает театровед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мечтал об украинской Украине" - что вспоминают о кобзаре Тарасе Силенко

"Долгие годы он боролся с болезнью. Ему провели сложную операцию. Затем случился инсульт и Владимир Иванович попал в кому. Два дня назад его не стало", - отмечает подруга семьи Наталья Маринич.

Владимир Богомаз родился 19 апреля 1946 года в селе Пашковка Нежинского района Черниговской области. Учился в Нежинском профессиональном колледже культуры и искусств имени Марии Заньковецкой.

В Киевском национальном академическом театре оперетты работал с 1972 года. Богомазу присвоили звание заслуженного артиста Украины в 1994 году. А в 2008 году - народного артиста Украины.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Жена сильно переживала. У нее случился инфаркт" - попрощались с легендарным артистом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

В Киеве умер бывший правитель Молдовы

Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский

Французская армия зашла на территорию России

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 12647
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 9072
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6237
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 3726
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3573
Некрологи
Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме
Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в тюрьме Просмотров: 531
Умер экс-игрок киевского "Динамо"
Умер экс-игрок киевского "Динамо" Просмотров: 1044
В Зеленского согласовали захоронения митрополита из оккупированного Луганска в Лавре
В Зеленского согласовали захоронения митрополита из оккупированного Луганска в Лавре Просмотров: 702
"Мечтал об украинской Украине" - что вспоминают о кобзаре Тарасе Силенко
"Мечтал об украинской Украине" - что вспоминают о кобзаре Тарасе Силенко
 Просмотров: 252
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
5
 1 Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
2
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
Голосов: 30
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть