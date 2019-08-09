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пятница, 09 августа 2019 15:06

За гонорары мать муми-троллей Туве Янссон купила себе остров

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Автор: фото из открытых источников
  Туве Янссон написала о муми троллях 9 книг.
Туве Янссон написала о муми троллях 9 книг.

По ее произведениям о муми-троллях защищают диссертации, в разных уголках мира открывают фан-клубы и тематические кафе, современные писатели продолжают выдумывать истории о любимых героях.

9 августа 105 лет назад родилась Туве Марика Янссон. Финская художница шведского происхождения, романистка, детская писательница и иллюстраторка.

Янсон создала целый муми-мир в своих повестях: "Комета прилетает", "Шляпа волшебника", "Мемуары Папы Муми-тролля", "Опасное лето", "Невидимое дитя", "Папа и море" и другие. В общем - 9 книг. Описание событий во всех историях Туве подавала в настоящем времени.

Автор: фото из открытых источников
  Муми-троли
Муми-троли

Первая книга из серии о муми-троллях вышла в 1945-м и это была повесть "Маленькие тролли и большое наводнение". Янсон написала и проиллюстрировала эту историю в 1939-м. А вот последняя сказка "Конец ноября" датируется 1970-м. Литературному миру муми-троллей Янсон посвятила 31 год своей жизни.

Сейчас все истории о муми-троллях выдаются по всему миру вместе с иллюстрациями Туве. В Украине авторские права на их издание получило львовское "Видавництво Старого Лева". Также издательство выпустило книги о муми-троллях шрифтом Брайля.

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Туве Янссон также участвовала в создании музыки для муми-альбомов и мультфильмов. Еще при жизни Туве Янсон позволила другим авторам составлять книги о муми-троллях.

На гонорары от книг, комиксов, сувенирной продукции Туве смогла купить остров Клувхар в Финском заливе, где жила со своей подругой, художницей Тууликки Пиетиля.

Умерла писательница в возрасте 86 лет в июне 2001-го.

Украинского писателя Александра Кандыбу (Александра Олеся) похоронили в Чехии 23 июля 1944-го. Хоронили на Ольшанском кладбище в Праге. 2017 года прах писателя и его жены Веры перезахоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве.

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Дата
09
августа

За гонорары мать муми-троллей Туве Янссон купила себе остров

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