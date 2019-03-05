Выглядел счастливым: показали последние фото Люка Перри

4 марта в результате обширного инсульта умер актер Люк Перри. Звезде культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" было 52 года.

28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти звезду не удалось, пишет Сегодня.

Люк Перри протяжении 10-ти лет был женат на Рэйчел Шарп, которая родила актеру двоих детей – Софи и Джека. Все они находились рядом с Перри на момент его смерти.

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После смерти Люка Перри его внимание поклонников привлекли фото звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", сделанные незадолго до смерти. На снимках видно, что Люк Перри заметно постарел, однако выглядит счастливым и жизнерадостным, будто ничто не предвещает беды.

Отметим, в последнее время Люк Перри снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который зрители увидят летом 2019 года, наряду с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Тем временем в Голливуде собираются снять перезагрузка культового сериала "Беверли-Хиллз 90210", где в роли Дилана должен был сняться Люк Перри. Кроме того, контракт пока не подписала Шеннен Доэрти, сыгравшая роль Бренды. Актриса все еще восстанавливается после длительной борьбы с раком..