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вторник, 05 марта 2019 11:54

Выглядел счастливым: показали последние фото Люка Перри

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Выглядел счастливым: показали последние фото Люка Перри

4 марта в результате обширного инсульта умер актер Люк Перри. Звезде культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" было 52 года.

28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти звезду не удалось, пишет Сегодня.

Люк Перри протяжении 10-ти лет был женат на Рэйчел Шарп, которая родила актеру двоих детей – Софи и Джека. Все они находились рядом с Перри на момент его смерти.

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I love this man ❤️ Credit: @marisolnichols #lukeperry #marisolnichols #prayforlukeperry

Публикация от 💔 RIP Luke Perry 💔 (@lukeperrydaily)

После смерти Люка Перри его внимание поклонников привлекли фото звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", сделанные незадолго до смерти. На снимках видно, что Люк Перри заметно постарел, однако выглядит счастливым и жизнерадостным, будто ничто не предвещает беды.

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The most kind and beautiful human being ❤️ Credit: @michellelpedersen #lukeperry #prayforlukeperry

Публикация от 💔 RIP Luke Perry 💔 (@lukeperrydaily)

Отметим, в последнее время Люк Перри снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который зрители увидят летом 2019 года, наряду с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

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Beautiful ❤️🙏 Credit: @lochlynmunro #lukeperry #lochlynmunro #prayforlukeperry #fuckstrokes

Публикация от 💔 RIP Luke Perry 💔 (@lukeperrydaily)

Тем временем в Голливуде собираются снять перезагрузка культового сериала "Беверли-Хиллз 90210", где в роли Дилана должен был сняться Люк Перри. Кроме того, контракт пока не подписала Шеннен Доэрти, сыгравшая роль Бренды. Актриса все еще восстанавливается после длительной борьбы с раком..

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Дата
05
марта

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