Во Франции умер украинский журналист

 
Ексклюзивы
1/5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 2574
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2953
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 216
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 531
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 783
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2430
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1413
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1206
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 567
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
16
10
5
18
4
&quot;Все называли его отцом&quot;: похоронили военного медика Юрия Письменного
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Видео
Все видео
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 729
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 783
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1134
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2565
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 288
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
воскресенье, 11 июля 2021 15:28

Во Франции умер украинский журналист

  Комментировать
Во Франции умер украинский журналист
Умер корреспондент Андрей Лавренюк. Фото: "Укрінформ"

Во французском Страсбурге умер корреспондент информагентства "Укрінформ" Андрей Лавренюк.

"Только что друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укрінформ", моего товарища, известного и яркого журналиста международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка. Сочувствую семье, друзьям Андрея и родному коллективу "Укрінформа". Это тяжелая утрата для всех нас и отечественной журналистики ", - написал в Facebook журналист Роман Сущенко.

Причины его смерти не уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть в горах и ранение во время оказания первой помощи - кого не стало на этой неделе

Лавренюк работал в "Укрінформі" с 2011 года. Был корреспондентом в Брюсселе и Страсбурге. До этого был офицером прессслужбы Минобороны, работал в военных СМИ.

В возрасте 58 лет скончался журналист, участник национально-освободительной борьбы за независимость Украины, прессекретар Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Об этом сообщил бывший нардеп и политический эксперт Александр Доний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Франции умер украинский журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Нашли тысячи статуй воинов

Англия проиграла Италии в серии пенальти

В оздоровительном комплексе застрелились охранники нардепа и бойцы ПС

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 1 Просмотров: 81440
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 13626
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 11880
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 11646
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых Просмотров: 6948
Некрологи
Смерть в горах и ранение во время оказания первой помощи - кого не стало на этой неделе
Смерть в горах и ранение во время оказания первой помощи - кого не стало на этой неделе
6
 Просмотров: 558
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
16
 Просмотров: 1656
Убийство президента Гаити: сообщили о еще одной жертве
Убийство президента Гаити: сообщили о еще одной жертве Просмотров: 1116
В зоне ООС умер житель Винницкой области
В зоне ООС умер житель Винницкой области Просмотров: 351
Умер всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян
Умер всемирно известный музыкант и композитор Дживан Гаспарян Просмотров: 198
Больше всего комментируют
17
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
3
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
1
Генерал Павловский: Я восемь раз объехал передний край - а моих обвинителей там не видел
1
Новый спикер Зеленского попытается не повторять скандалов Мендель
Голосов: 502
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть