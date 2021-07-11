Во Франции умер украинский журналист

Умер корреспондент Андрей Лавренюк. Фото: "Укрінформ"

Во французском Страсбурге умер корреспондент информагентства "Укрінформ" Андрей Лавренюк.

"Только что друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укрінформ", моего товарища, известного и яркого журналиста международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка. Сочувствую семье, друзьям Андрея и родному коллективу "Укрінформа". Это тяжелая утрата для всех нас и отечественной журналистики ", - написал в Facebook журналист Роман Сущенко.

Причины его смерти не уточняются.

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Лавренюк работал в "Укрінформі" с 2011 года. Был корреспондентом в Брюсселе и Страсбурге. До этого был офицером прессслужбы Минобороны, работал в военных СМИ.

В возрасте 58 лет скончался журналист, участник национально-освободительной борьбы за независимость Украины, прессекретар Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Об этом сообщил бывший нардеп и политический эксперт Александр Доний.