Автор: vin.gov.ua В зоне ООС умер 42-летний Владимир Рыбачук

5 июля в зоне ООС умер житель Винницкой области 42-летний Владимир Рыбачук.

Причину смерти выясняют, сообщает Винницкая областная государственная администрация.

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Мужчина родился 25 июля 1978 года, вырос и работал в селе Белый Камень Чечельницкого района. Специальное образование с 1994-го по 1996 годы получал в Ольгопольском СПТУ.

15 сентября 2016-го пошел на военную службу по контракту. Владимир Рыбачук принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В июне 2021 года на Донбассе в боях погибли два украинских бойца. Ранения получили девять военных. В течение июня российские оккупанты совершили 196 обстрелов.