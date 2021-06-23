В Зеленского согласовали захоронения митрополита из оккупированного Луганска в Лавре

Активист утверждает, что окружение президента Владимира Зеленского согласовало похороны митрополита в Киеве. Фото: church.ua

Окружение Владимира Зеленского согласовало перевозки из Луганска тела Митрофана (Юрчука) в Киев и его захоронения в Киево-Печерской лавре.

Об этом написал в Facebook со ссылкой на собственные источники в офисе президента политолог и религиовед Андрей Ковалев.

"Странно, что еще посмертно офис президента не предоставил Митрофану государственный орден. А мне жаль, что он не ответил за свои преступления перед земным украинским судом. Надеюсь, он ответит перед высокими Божьим Судом", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Кабмина требуют передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ

Ковалев напомнил, что Михаил Юрчук был в списке "Миротворца" - неправительственной организации, которая исследует преступления против национальной безопасности Украины. Центр обвинял его в том, что поддерживает российских оккупантов и манипулирует общественно важной информацией.

"Митрофан (Юрчук) руководил Отделом внешних церковных связей Московского патриархата в Украине. На самом деле ОВЦС - это всего лишь филиал с центром в Москве. Юрчук был фактически координатором российского гибридного отдела ФСБ в Украине. Благословлял российскую агрессию в Донбассе и сотрудничал с террористической организацией ЛНР, а также российскими оккупационными органами на Луганщине ", - пишет Ковалев.

Митрополита Луганского и Алчевского Русской православной церкви в Украине Митрофана (Юрчука) похоронили 21 июня в Киево-Печерской лавре. Умер в Луганске на 59-м году жизни. Его сначала отпевали на оккупированной территории. В Лавре панихиду возглавил глава РПЦвУ, митрополит Онуфрий.