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"Разрешили похоронить в столице государства, которое он предал" - в Киево-Печерской лавре отпели митрополита Луганского

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&quot;Разрешили похоронить в столице государства, которое он предал&quot; - в Киево-Печерской лавре отпели митрополита Луганского
Митрофан скончался 18 июня после перенесенной болезни сердца. Фото: church.ua

Митрополита Луганского и Алчевского Русской православной церкви в Украине Митрофана (Юрчука) похоронили 21 июня в Киево-Печерской лавре.

Он умер в оккупированном Луганске на 59-м году, сообщает информационно-просветительский отдел РПЦвУ.

Панихиду возглавил глава РПЦвУ, митрополит Онуфрий.

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Митрофан скончался 18 июня после перенесенной болезни сердца. Он был постоянным членом Священного синода РПЦвУ и председателем Отдела внешних церковных связей.

"Последние семь лет работал главой московской церкви в оккупированном Луганске, освящал тюрьмы ЛНР и гуманитарку от РФ, целовался с плотницкими и пчеловодами. И вот государство Украина позволило, я так понимаю, перевозки его тела для упокоения в столице государства, которое он предал . Мы снова проиграли россиянам на нашем поле", - рассказал журналист и историк Вахтанг Кипиани.

В миру Михаил Иванович Юрчук родился 19 ноября 1962 года в городе Белогорье Хмельницкой области. В 80-х годах учился в Одесской и Московской духовных академиях. В ноябре 2006 года был назначен председателем Синодальной комиссии по диалогу с УАПЦ. Решением Священного Синода УПЦ МП 8 мая 2012 года архиепископ Митрофан был назначен председателем Отдела внешних церковных связей. Сан митрополита Митрофан получил уже в оккупации Луганщины - 28 августа 2014 года - указом главы РПЦвУ Онуфрия.

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