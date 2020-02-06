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В США умер актер Кирк Дуглас

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В США умер актер Кирк Дуглас
Кирк Дуглас прожил 103 года и был актером и меценатом. Фото: images.unian.net

Актер Кирк Дуглас умер в США в возрасте 103 года.

О смерти сообщил его сын Майкл Дуглас в своем Instagram.

"Для всего мира он был легендой, актером с" золотой эры "кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас", - отметил актер.

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По его словам, отец прожил хорошую жизнь и оставил после себя фильмы, которые будут смотреть и будущие поколения. Также его мир будет помнить как известного мецената, который работал на благо общественности и стремился принести мир на эту планету.

Кирк родился в 1916 году в штате Нью-Йорк в семье еврейских эмигрантов из-под белорусского Могилева. Его настоящее имя - Исер (Иззи) Данилович. Имя Кирк Дуглас взял во время учебы в Американской академии драматического искусства.

Известность ему принесли фильмы "С прошлого" (1947 год) и "Письмо трем женам" (1949 год). Последний получил премию "Оскар". Однако наибольшее признание получил за роль в фильме "Чемпион" (1949), был номинирован на Оскар. Вторую номинацию на "Оскар" Кирк Дуглас получил за роль в фильме "Злые и красивые". Но получил он самую престижную кинопремию только в 1996 году - за выдающиеся достижения в кинематографе. Среди остальных его самых известных фильмов - "Спартак", "Семь дней в мае", "Горит ли Париж?", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни". В последнем сыграл художника Винсента Ван Гога.

За время своей карьеры в кино Кирк Дуглас снялся в более чем 90 фильмах, в том числе в "Спартаке", "Викинги" и "Тропы славы", был лауреатом Золотого глобуса, Берлинского кинофестиваля (премия "Золотой медведь"), национальной кинопремии Франции " Сезар "и премии Гильдии киноактеров США.

Актер также принимал активное участие в благотворительной деятельности, жертвовал деньги. В частности, в 2005 году, в день своего 99-летия, он пожертвовал 15 миллионов долларов на строительство в Лос-Анджелесе центра ухода за людьми с болезнью Альцгеймера.

В 1996 году актер перенес инсульт, от последствий которого он оправиться до конца так и не смог. После болезни перестал сниматься и начал передвигаться на инвалидной коляске.

До последнего времени Кирк Дуглас занимал 17-ю строчку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.

Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг умер в Детройте, США, 10 января. Ему было 80 лет.Константин Бромберг родился в Харькове. В 1958–1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения.

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