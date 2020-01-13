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понедельник, 13 января 2020 09:18

Умер известный режиссер с украинскими корнями

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Умер известный режиссер с украинскими корнями
Умер Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг. Фото - profile.ru

Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг умер в Детройте, США, 10 января.

Ему было 80 лет, сообщает в Facebook бывший главный редактор журнала GQ Михаил Идов.

"В Детройте умер режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника". В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, мечтал ... удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров", - написал он.

Константин Бромберг родился в Харькове. В 1958-1959 гг. работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения.

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В 1965 году закончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Большую популярность получил его детский фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которой состоялась в 1980 году.

31 декабря 1982 на Центральном телевидении СССР была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Роли в ней исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и другие известные актеры. Оба фильма были сняты на Одесской киностудии.

Умерла 86-летняя советская актриса Галина Волчек. Имела отек головного мозга и легких.

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Дата
13
января

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