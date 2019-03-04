В Британии умер солист группы The Prodigy

Музыкант был найден мертвым утром 4 марта в своем доме в Эссексе в Великобритании. Фото: strana.ua

В Великобритании в возрасте 49 лет ушел из жизни вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт.

Музыкант был найден мертвым утром в понедельник, 4 марта, в своем доме, в графстве Эссекс.

Полиция работала на месте происшествия этим утром. Его смерть не считается подозрительным. Также, правоохранители сообщили, что пока рано называть причины смерти, но не исключили, что это может быть сердечная недостаточность.

"Мы присутствовали, и, к сожалению, 49-летний мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия. Его ближайшие родственники были проинформированы", - сообщил представитель полиции Эссекса.

Группа The Prodigy должна была выступить в Киеве на фестивале UPark.

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The Prodigy образовался в 1990 году в Великобритании. Инициатором и идейным вдохновителем по праву считается Лиам Хоулетт. В средней школе мальчика восхищали популярные хип-хоп-группы и фильмы про брейкеров. В первом составе вокалистами были Кит Флинт и Максим реалити, а клавишником – лирой Торнхилл. Лиама считался универсальным музыкантом, отвечавшим за ударные, гитару и клавиши. Также в состав входила танцовщица Шарки. Название группы было взято от фирмы первого синтезатора Хоулетта – "Moog Prodigy", который он приобрел на деньги, заработанные на строительстве. В 1996 г. в свет вышел сингл "Firestarter", на котором впервые вокальные партии были исполнены Флинтом – песня заняла первую строчку британского хит-парада синглов, а также подралась в чарты США.