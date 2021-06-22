Уснула за рулем: похоронили 21-летнюю спортсменку, которая погибла в ДТП

Автор: Facebook 20 июня в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла украинская легкоатлетка 21-летняя Екатерина Долган

22 июня в городе Прилуки Черниговской области похоронили легкоатлетку 21-летнюю Екатерину Долган.

Девушка погибла 20 июня в ДТП на трассе Киев - Прилуки. Накануне она участвовала в Киевском ультрамарафоне в дистанции на 50 км. Когда после марафона Екатерина возвращалась домой, заснула за рулем. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.

"Неделю назад Катя обратилась ко мне, чтобы заказать торт на 22 июня для семейного праздника. Хотела обычный наполеон, без украшений. Но сегодня меня потрясла новость о том, что Кати больше нет. Страшное горе для семьи. Пошла в вечность молодая, красивая, улыбчивая девушка, гордость семьи", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua кондитер из Прилук Анна.

Екатерина Долган была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины. В апреле прошлого года она установила рекорд Украины в беге на 10 тыс. м. А в сентябре стала рекордсменкой Национального реестра рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговом тренажере". Спортсменка за 5 ч. без перерыва на отдых пробежала дистанцию ​​в 51 км. Месяц назад девушка заняла второе место в чемпионате Украины по горному бегу.

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"За два дня до гибели Екатерина Долган участвовала в легкоатлетическом забеге в Сумах. Впереди было много планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, то назвали Катю "Бегущая за Солнцем". Легкого бега тебе в Вечность, девочка ", - сказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Я пытался делать тебя счастливой каждый день. Возможно, это заставило тебя любить меня так сильно, нежно и ласково, Благодарен Богу, что ты пришла в мою жизнь. Я люблю тебя настолько же сильно, как и любил, даже после того, как ты ушла. Несказанно больно, грусть переполняет, не могу найти правильных слов. Думаю, ты меня поймешь. Большинство из вас знали Катю, но так, как я - никто. Это не человек, это был ангел. Сегодня на небесах стало на одного ангела больше", - написал в Facebook парень Екатерины Павел Филонов.

В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КІА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась. Авария произошла около 23:00 20 июня.