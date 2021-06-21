 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 729
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1386
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2295
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3033
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 963
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1467
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 972
Фото
Все фото
4
5
3
3
9
Три трупа и металлолом из машин: показали последствия рокового столкновения
Три трупа и металлолом из машин: показали последствия рокового столкновения
Взрыв разорвал многоэтажку. Начался пожар: фото и видео с места ЧП
Взрыв разорвал многоэтажку. Начался пожар: фото и видео с места ЧП
Jeep не пропустил авто патрульных, сопровождавшее в больницу больного младенца
Jeep не пропустил авто патрульных, сопровождавшее в больницу больного младенца
Есть погибший и раненые: показали кадры столкновения автобуса с легковушкой
Есть погибший и раненые: показали кадры столкновения автобуса с легковушкой
Смыло дороги и мосты: Черновицкая область приходит в себя непогоды
Смыло дороги и мосты: Черновицкая область приходит в себя непогоды
Видео
Все видео
Измаил утонул. Показали видео
Измаил утонул. Показали видео
Проливные дожди на Буковине подтопили 17 сел
Проливные дожди на Буковине подтопили 17 сел
В "Борисполе" у иностранца нашли контрабандные драгоценности
В "Борисполе" у иностранца нашли контрабандные драгоценности
Загадочная гибель украинки в Турции: слили видео последних минут жизни модели
Загадочная гибель украинки в Турции: слили видео последних минут жизни модели
6-летнего мальчика достали из-под земли. Видео спасения
6-летнего мальчика достали из-под земли. Видео спасения
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 153
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 729
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 720
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 855
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1467
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 54
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
понедельник, 21 июня 2021 16:41

Три трупа и металлолом из машин: показали последствия рокового столкновения
4

  Комментировать

В Черкассах в ДТП погибли три человека
Фото: facebook.com/cherkasypolice
В Черкассах в ДТП погибли три человека
В Черкассах в ДТП погибли три человека
В Черкассах в ДТП погибли три человека

В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КІА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.

Авария произошла около 23:00 20 июня на перекрестке ул. Пастеровской и бульв. Шевченко, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля: кадры смертельного пике

"Водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi A4. В результате столкновения водителя КІА зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств получали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии. В дорожно-транспортном происшествии погиб 25-летний водитель Audi A4. В салоне в момент аварии находилась 28-летняя пассажирка, она получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в городскую больницу №3. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь женщины, она умерла", - рассказали в полиции.

Обстоятельства аварии расследуют полицейские. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя, является превышение скорости.

В селе Каменка Очаковского района Николаевской вылетела с дороги легковушка Daewoo Nexia. 38-летнего водителя и 37-летнего пассажира выбросило из салона на землю. В результате водитель скончался на месте, а пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Три трупа и металлолом из машин: показали последствия рокового столкновения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 21475
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 8551
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 7497
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6921
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5418
Происшествия
Взрыв разорвал многоэтажку. Начался пожар: фото и видео с места ЧП
Взрыв разорвал многоэтажку. Начался пожар: фото и видео с места ЧП
5
 Просмотров: 1062
На Днестре дрейфовала лодка с людьми
На Днестре дрейфовала лодка с людьми Просмотров: 207
Делили наследство: мужчина набросился на брата с топором
Делили наследство: мужчина набросился на брата с топором Просмотров: 261
Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля: кадры смертельного пике
Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля: кадры смертельного пике Просмотров: 765
ВАЗ вылетел на перекрестке под микроавтобус: много погибших и искалеченных
ВАЗ вылетел на перекрестке под микроавтобус: много погибших и искалеченных Просмотров: 954
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
2
Дело Шеремета: Ермак провел встречу с Дугарь
2
Умер известный украинский политблогер и публицист Горький Лук
1
Ермак продвигает российский проект - волонтер обратилась к Зеленскому
Голосов: 597
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть