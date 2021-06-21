Три трупа и металлолом из машин: показали последствия рокового столкновения

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В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КІА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.

Авария произошла около 23:00 20 июня на перекрестке ул. Пастеровской и бульв. Шевченко, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi A4. В результате столкновения водителя КІА зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств получали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии. В дорожно-транспортном происшествии погиб 25-летний водитель Audi A4. В салоне в момент аварии находилась 28-летняя пассажирка, она получила тяжелые травмы и была доставлена ​​в городскую больницу №3. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь женщины, она умерла", - рассказали в полиции.

Обстоятельства аварии расследуют полицейские. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя, является превышение скорости.

В селе Каменка Очаковского района Николаевской вылетела с дороги легковушка Daewoo Nexia. 38-летнего водителя и 37-летнего пассажира выбросило из салона на землю. В результате водитель скончался на месте, а пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.