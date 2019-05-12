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воскресенье, 12 мая 2019 14:35

Умерла звезда "Твин Пикс"

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Умерла звезда &quot;Твин Пикс&quot;
Звезда культового сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон умер от рака. Фото - Twin Peaks Wiki

В Лос-Анджелесе умерла актриса и бывшая модель 72-летняя Пегги Липтон 11 мая. Актриса была известна по роли Нормы Дженнингс в культовом сериале "Твин Пикс".

Болела на рак. Об этом со ссылкой заявление дочерей артистки Кидады и Рашиды Джонс сообщает газета Los Angeles Times.

"Она ушла спокойно, в окружении своих дочерей и племянниц. Мы счастливы за каждый момент, проведенный вместе с ней", - говорится в заявлении родных Липтон.

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Актриса родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. В 15 лет она начала модельную карьеру, а через 4 года дебютировала в качестве телевизионной актрисы в комедийном сериале "Шоу Джона Форсайта". Затем Липтон появлялась в таких сериалах, как "Колдунья", "Час Альфреда Хичкока" и "Вирджинец".

Популярность актрисе в 1968 году принесла работа в сериале "Отряд "Стиляги". За роль Джули Барнс актриса в 1971 году получила "Золотой глобус", а также 4 раза была номинирована на "Эмми".

Умер 74-летний Питер Мейхью, игравший Чубакку в фильме "Звездные войны". Причина смерти неизвестна. В последние годы он имел проблемы с подвижностью. А 2018 перенес операцию на спине.

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Дата
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