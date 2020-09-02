Умерла звезда советского фильма "Доживем до понедельника"

 
Ексклюзивы
1/5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
2 Просмотров: 369
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2160
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1368
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3402
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7911
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1728
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11466
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1593
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 936
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
3
3
7
23
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Прощай, Бильбо: умер актер &quot;Властелина колец&quot;
Прощай, Бильбо: умер актер "Властелина колец"
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Похоронили расстрелянных под Житомиром военных: показали фото прощания
Похоронили расстрелянных под Житомиром военных: показали фото прощания
Видео
Все видео
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2259
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 603
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 900
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5832
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3393
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 144
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
среда, 02 сентября 2020 03:51

Умерла звезда советского фильма "Доживем до понедельника"

  Комментировать
Умерла звезда советского фильма &quot;Доживем до понедельника&quot;
Умерла советская актриса Ирина Печерникова. Фото: Вокруг ТВ

Советская звезда кино Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла 1 сентября.

Актриса не дожила до своего юбилея всего один день - 2 сентября ей могло исполниться 75 лет, сообщает ТАСС.

Причина смерти неизвестна.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в городе Грозном (Чеченская республика, РФ). Окончила Школу-студию МХАТ. Работала в Московском театре им. Ленинского комсомола и в Академическом театре им. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"

В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других.

Участвовала в различных проектах в кино и на телевидении.

1 сентября скончался известный российский актер, исполнитель роли Николая Петровича в сериале "Воронины" Борис Клюев. Ему было 76 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умерла звезда советского фильма "Доживем до понедельника"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 95170
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
9
 Просмотров: 72841
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 62798
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 10305
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
 Просмотров: 8037
Некрологи
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
 Просмотров: 477
Умер Джо Руби - один из создателей "Скуби-Ду"
Умер Джо Руби - один из создателей "Скуби-Ду" Просмотров: 198
"Такие должны жить вечно" - в Киеве попрощались с Борисом Патоном
"Такие должны жить вечно" - в Киеве попрощались с Борисом Патоном
8
 Просмотров: 576
"Единый Назарбаев, которого жалко" — умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева
"Единый Назарбаев, которого жалко" — умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева Просмотров: 981
"Победа: Донбасс и Крым" - самое первое в списке желаний Тараса" - родители Героя Украины провели сороковины
"Победа: Донбасс и Крым" - самое первое в списке желаний Тараса" - родители Героя Украины провели сороковины Просмотров: 5157
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
9
В Одессе отменили региональный русский язык
5
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
3
Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры
3
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
Голосов: 4249
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua