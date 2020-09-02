Умерла звезда советского фильма "Доживем до понедельника"

Умерла советская актриса Ирина Печерникова. Фото: Вокруг ТВ

Советская звезда кино Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла 1 сентября.

Актриса не дожила до своего юбилея всего один день - 2 сентября ей могло исполниться 75 лет, сообщает ТАСС.

Причина смерти неизвестна.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в городе Грозном (Чеченская республика, РФ). Окончила Школу-студию МХАТ. Работала в Московском театре им. Ленинского комсомола и в Академическом театре им. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

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В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других.

Участвовала в различных проектах в кино и на телевидении.

1 сентября скончался известный российский актер, исполнитель роли Николая Петровича в сериале "Воронины" Борис Клюев. Ему было 76 лет.