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суббота, 29 августа 2020 11:02

Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"

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Умер актер 42-летний Чедвик Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel.

Актер четыре года боролся с онкологическим заболеванием. В 2016-м у него диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. Все это время Боузман проходил курс лечения.

Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных, говорится в сообщении на странице актера в Twitter.

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Боузман известен ролями в фильмах "42", "Путь вверх", "Маршалл". Но мировая слава к нему пришла после роли супергероя Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel "Первый мститель: Противостояние" и "Черная пантера".

Чедвик Аарон Боузман родился 29 ноября 1977-го в городе Андерсон, Южная Каролина, в обычной афроамериканской семье. Чедвик был единственным ребенком. В юности серьезно увлекался баскетболом. Но в старшей школе он пережил трагический опыт, связанный с этим видом спорта. Во время игры его товарища по команде застрелили, причем полиция интерпретировала событие как "несчастный случай". Впоследствии Боузман написал и поставил пьесу по мотивам этих событий.

После окончания школы поступил в Говардский университет в Вашингтоне, который закончил в 2000-м по специальности режиссуры. Также Чедвик закончил Британско-американскую академию драмы в Оксфорде и аспирантуру в Нью-Йоркской академии киноискусства. Собирался стать сценаристом и режиссером, но для общего развития отлично актерское мастерство. В 2002 году Боузман преподавал драматическое искусство в рамках молодежной программы в нью-йоркском центре "Schomburg", занимающейся исследованием наследия афроамериканцев. Писал сценарии для мыльных опер, криминальных драм и других телесериалов.

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