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Умерла украинка, которую с инсультом выбросили на улицу в Польше

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Умерла украинка, которую с инсультом выбросили на улицу в Польше
Умерла украинка Оксана Харченко, которую в Польше выбросили на улицу после перенесенного инсульта. Фото: shocked.news

13 января умерла украинка Оксана Харченко, которую в Польше выбросили на улицу после перенесенного инсульта.

В последнее время женщина жила у родителей в деревне неподалеку Турки во Львовской области, сообщил в Facebook бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества "Польша-Украина" Витольд Горовский со ссылкой на сестру Оксаны Наталью Козанчин.

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"Туда я завез ее после многих месяцев очень тяжелой реабилитации. В общем, ее состояние было хорошее, однако она так и не смогла двигаться самостоятельно. Две недели назад я связывался с ее сестрой. Она сказала, что Оксана находится в родительском доме", – сообщил он.

Горовский добавил, что у Харченко была почечная недостаточность. Окончательная причина смерти пока не установлена.

Известно, что у женщины остались двое сыновей-подростков.

В Польше работодатель вывез больную украинку 43-летнюю Оксану Харченко на улицу и бросил на скамейке в феврале 2018-го. Сообщил полицию, что в парке сидит женщина навеселе. Оксана родом из села Браное Поле Богуславского района Киевской области. Вместе с сестрой жила и нелегально работала на ферме в городе Сьрода Великопольская, упаковывала овощи. Против работодателя были возбуждены два дела – уголовное по факту неоказания медицинской помощи и административное, за нелегальное трудоустройство.

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