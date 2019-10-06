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воскресенье, 06 октября 2019 13:02

Умерла молодая украинская актриса театра и кино

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Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Фото: Facebook

Умерла 33-летняя украинская актриса театра и кино Марина Куклина.

О трагедии сообщили в соцсетях коллеги и друзья актрисы.

Причины смерти пока не разглашаются. Однако весной родственники Куклиной просили помочь ей, вероятно, она болела. Актриса умерла 5 октября, ей было 33 года

Марина Куклина играла в театре на Липках и снималась в фильмах.

В сети смерть актрисы вызвала волну скорби. Марину вспоминают, как талантливого, доброго и светлого человека.

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В Париже на 93-м году жизни скончался известный французский актер Шарль Жерар. Он сыграл почти в 20 картинах режиссера Клода Лелуша.

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06
октября

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