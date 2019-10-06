Умерла молодая украинская актриса театра и кино

Умерла 33-летняя украинская актриса театра и кино Марина Куклина.
О трагедии сообщили в соцсетях коллеги и друзья актрисы.
Причины смерти пока не разглашаются. Однако весной родственники Куклиной просили помочь ей, вероятно, она болела. Актриса умерла 5 октября, ей было 33 года
Марина Куклина играла в театре на Липках и снималась в фильмах.
В сети смерть актрисы вызвала волну скорби. Марину вспоминают, как талантливого, доброго и светлого человека.
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