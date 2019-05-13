Умерла легендарная голливудская актриса и певица

Стало известно о смерти легенды Голливуда Дорис Дэй. Актриса умерла в возрасте 97 лет. Наибольшую популярность звезда получила в конце 50-х - 60-х годов, пишет издание Independent.

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Дорис Дэй была певицей, актрисой и активисткой по защите животных. Ее карьера началась в конце эры классического голливудского кино с фильма "Роман в открытом море". Дей также сыграла главную роль в фильме "Горе Джейн" и снялась в фильме Альфреда Хичкока "Человек, который слишком много знал" с Джеймсом Стюартом.

Ее успешными фильмами были романтические комедии, в которых она снялась вместе с Годом Хадсон и Джеймсом Гарнером, такие как "Интимный разговор" и "Подвинься, дорогая".

2011 года она выпустила свой 29-й студийный альбом My Heart, который вошел в десятку лучших альбомов Великобритании с новым материалом. Среди наград, которые получила Дэй: премия Grammy Lifetime Achievement Award и премию Legend Award от Общества певцов. 1960 она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Интимный разговор".

Умер 74-летний Питер Мейхью, игравший Чубакку в фильме "Звездные войны". Причина смерти неизвестна. В последние годы он имел проблемы с подвижностью. А 2018 перенес операцию на спине.