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понедельник, 13 мая 2019 17:10

Умерла легендарная голливудская актриса и певица

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Стало известно о смерти легенды Голливуда Дорис Дэй. Актриса умерла в возрасте 97 лет. Наибольшую популярность звезда получила в конце 50-х - 60-х годов, пишет издание Independent.

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Дорис Дэй была певицей, актрисой и активисткой по защите животных. Ее карьера началась в конце эры классического голливудского кино с фильма "Роман в открытом море". Дей также сыграла главную роль в фильме "Горе Джейн" и снялась в фильме Альфреда Хичкока "Человек, который слишком много знал" с Джеймсом Стюартом.

Ее успешными фильмами были романтические комедии, в которых она снялась вместе с Годом Хадсон и Джеймсом Гарнером, такие как "Интимный разговор" и "Подвинься, дорогая".

2011 года она выпустила свой 29-й студийный альбом My Heart, который вошел в десятку лучших альбомов Великобритании с новым материалом. Среди наград, которые получила Дэй: премия Grammy Lifetime Achievement Award и премию Legend Award от Общества певцов. 1960 она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Интимный разговор".

Умер 74-летний Питер Мейхью, игравший Чубакку в фильме "Звездные войны". Причина смерти неизвестна. В последние годы он имел проблемы с подвижностью. А 2018 перенес операцию на спине.

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