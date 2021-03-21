Умерла легенда украинской социологии

Ирина Бекешкина 10 лет возглавляла фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Пять раз попадала в список 100 самых влиятельных женщин Украины. ФОТО: Gazeta.ua

Год назад на 69-м году умерла Ирина Бекешкина, которую называли легендой украинской социологии. У нее был рак желудка. Когда обратилась к врачам, то ей диагностировали 4-ю стадию болезни.

Ирина Бекешкина родилась в городе Ивдель Свердловской области России. В детстве хотела стать балериной, но из-за невысокого роста не смогла реализовать мечту.

Окончила Киевский университет им. Тараса Шевченко. Была научным редактором журнала "Філософська думка", работала в Институте философии и социологии Национальной академии наук. 1996 года явились заместителем директора Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Это учреждение первым начало проводить экзит-полы на выборах в Украине. На президентских 2004 года зафиксировала массовые фальсификации, что стало одним из катализаторов Оранжевой революции. 2010-го Ирина Бекешкина возглавила Фонд, который за время ее руководства стал одним из ведущих аналитических центров страны. Через пять лет он вошел в рейтинг 90 самых влиятельных аналитических центров Восточной и Центральной Европы, по версии Пенсильванского университета.

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"В украинцев на первом месте, вне конкуренции, ценность свободы. К сожалению, законопослушность - на последнем", - раздумывала Ирина Бекешкина о нашем обществе.

Во время Евромайдана Ирина Бекешкина критиковала авторитарный режим Виктора Януковича.

"Люди, которые стояли на Майдане, - идеальные европейцы. Свобода, взаимопомощь, самореализация. Очевидно, что в перспективе общество будут двигать именно они. Однако вопрос в том, насколько они имеют возможность становиться властью", - говорила социолог.

Социологи Ирина Бекешкина пять раз попадала в список 100 самых влиятельных женщин Украины. Стала автором более сотни научных трудов и многих публицистических изданий. Умерла 20 марта 2020 в Киеве. Похоронена на Байковом кладбище.