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вторник, 25 июня 2019 16:06

Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
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Алла Покровская умерла 25 июне в Москве в возрасте 81 год
Фото: 24smi.org
Алла Покровская умерла 25 июне в Москве в возрасте 81 год
Алла Покровская умерла 25 июне в Москве в возрасте 81 год
Алла Покровская умерла 25 июне в Москве в возрасте 81 год
Алла Покровская умерла 25 июне в Москве в возрасте 81 год

На 82 году жизни в Москве скончалась актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Покровская.

"О времени и месте прощания и похорон сообщим позже", - заявили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

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Алла Покровская родилась в 1937 году в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского. Она закончила филологический факультет Московского пединститута, а затем - Школу-студию МХАТ.

После окончания учебы работала в труппе театра "Современник", в котором прослужила 45 лет. В 1979 году актриса стала профессором Школы-студии МХАТ. В 2004 году перешла в труппу МХТ имени Чехова. На счету Покровской десятки ролей в театре и кино.

Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР Олегом Ефремовым. Актеры Михаил и Никита Ефремовы - ее сын и внук.

На 60-м году жизни скончался украинский актер театра и кино Андрей Харитонов. Зрители запомнили его по роли Артура Бертона в фильме "Овод".

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