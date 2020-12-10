9 декабря умерла Ирина Трухачева. Фото: facebook.com/iryna.trukhachova

9 декабря умерла главный редактор журнала "Натали" Ирина Трухачева.

Она занимала должность с 2018 года, сообщает "Натали" в Facebook.

"Ирина положила на свои хрупкие плечи нелегкое бремя - возродила журнал и в течение трех лет вела "Натали", строила успешное и ценностное издание для женщин и о женщинах. Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто сталкивался с ней в деятельности", - говорится в сообщении.

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Причину смерти не уточняют.

На 90-м году жизни во Львове умерла украинская певица Мария Байко. Она также народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко. О смерти сообщил сын Владимир Одрехивский в Facebook.