Умерла актриса сериала "Моя прекрасная няня"

Актиса Александра Назарова умерла на 80 году жизни. Фото: УНИАН

Умерла известная актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает сайт Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

Почти всю свою карьеру Назарова провела в театре.

Актриса сыграла более 80 ролей в кино, в основном эпизодических.

Среди ее наиболее известных ролей - Надежда Михайловна в сериале "Моя прекрасная няня" и бабушка Ольги в "Бригаде".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голливудский актер умер от рака легких

В 1976 году Назарова стала заслуженной артисткой РСФСР, в 2001 году она получила звание народной артистки России.

Через гастроли в Крыму российские актеры Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Дюжев попали в базу данных сайта "Миротворец".