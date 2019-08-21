Умерла актриса сериала "Моя прекрасная няня"

Умерла известная актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова в возрасте 80 лет.
Об этом сообщает сайт Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.
Почти всю свою карьеру Назарова провела в театре.
Актриса сыграла более 80 ролей в кино, в основном эпизодических.
Среди ее наиболее известных ролей - Надежда Михайловна в сериале "Моя прекрасная няня" и бабушка Ольги в "Бригаде".
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В 1976 году Назарова стала заслуженной артисткой РСФСР, в 2001 году она получила звание народной артистки России.
Через гастроли в Крыму российские актеры Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Дюжев попали в базу данных сайта "Миротворец".
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